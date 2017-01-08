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Buradasınız : » » Erdoğan'dan şehit Sekin'in ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan şehit Sekin'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis Fethi Sekin'in ailesine taziyelerini iletti.

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Erdoğandan şehit Sekinin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis Fethi Sekin'in ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan bugün şehit trafik polisinin eşi Rabia Sekin ve polis kardeşi Fikret Sekin'i arayarak, aileye telefon aracılığıyla da taziyelerini iletti.

Şehit polis Sekin'e Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına da metanet ve başsağlığı dilediğini belirtti. AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, izmir, terör saldırısı, İzmir'deki terör saldırısı
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