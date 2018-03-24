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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

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Erdoğandan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Doğan'ın ailesine telgraf göndererek, başsağlığı diledi. 

Kaynak: AA

Etiketler: taziye, şehit, erdoğan
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