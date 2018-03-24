Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Doğan'ın ailesine telgraf göndererek, başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Doğan'ın ailesine telgraf göndererek, başsağlığı diledi.
Kaynak: AA