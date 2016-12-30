Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yürütülen operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Güzel'in ailesine taziyelerini bildirdi. AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güzel'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yürütülen operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Güzel'in ailesine taziyelerini bildirdi. AA