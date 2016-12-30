Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut ve Suriye'de yürütülen operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in ailesine başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Karadavut'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi. Erdoğan ayrıca Suriye'de yürütülen operasyonlar sırasında şehit olan Güzel'in ailesine taziyelerini bildirdi. AA