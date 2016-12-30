Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.531
    Euro: 3.716
  • BIST: 78138.66
    Altın: 130.427

Kapat
Buradasınız : » » Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Karadavut ile Piyade Uzman Onbaşı Güzel'in ailelerine bir telgraf göndererek, başsağlığı diledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Erdoğandan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut ve Suriye'de yürütülen operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in ailesine başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Karadavut'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi. Erdoğan ayrıca Suriye'de yürütülen operasyonlar sırasında şehit olan Güzel'in ailesine taziyelerini bildirdi. AA

Etiketler: taziye telgrafı, cumhurbaşkanı erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER