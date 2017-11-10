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Erdoğan'dan Instagram ve Twitter'dan '10 Kasım' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram ve Twitter'daki hesaplarından, Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

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Erdoğandan Instagram ve Twitterdan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk'ün bıraktığı en önemli miraslardan biri olan Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram ve Twitter'daki hesaplarından, Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, saygıyla yad ettiğini belirten Erdoğan, "Atatürk'ün bıraktığı en önemli miraslardan biri olan Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler: Instagram, twitter, 10 kasım
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