Erdoğan'a suikast girişimi davası 6 Eylül'de devam edecek

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasına 6 Eylül'e kadar ara verildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden eski astsubay Ömer Faruk Göçmen'e esas hakkındaki savunması için söz verildi.

Sanık Göçmen, iki gün süren savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Göçmen’in savunmasının sona ermesiyle verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ara kararda, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen sanıklar Haldun Gülmez ve Ali Sarıbey'e bu konuda savunma yapmaları için ek süre verildiğini bildirdi.

Sanıklar Gökhan Güçlü, Davut Uçum ve Murat Dağlı'ya barodan avukat atandığını ifade eden Baştoğ, avukatlara esas hakkındaki savunmaları için 15 gün süre verildiğini kaydetti.

Baştoğ, duruşmaya, 6 Eylül 2017'ye kadar ara verildiğini açıkladı.

Duruşmanın ardından tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.