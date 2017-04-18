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Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

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Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Trump, Erdoğan'ı tebrik etti

Trump, Erdoğan'ı 16 Nisan'daki referandumda elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Suriye'de son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, rejimin 4 Nisan'da kimyasal silahla yaptığı saldırının ABD tarafından cezalandırılmasına da değinildi.

ABD Başkanı Trump, bu hususta ülkesine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

DEAŞ'a karşı ortak mücadele görüşüldü

İki lider, Beşşar Esed'in yaptığı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

DEAŞ'a karşı ortak mücadelenin de konuşulduğu görüşmede, kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı işbirliğinin gerekliliği vurgulandı. 

Etiketler: ABD başkanı Trump, cumhurbaşkanı erdoğan, esad
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