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Erdal Tosun davası başladı

Oyuncu Erdal Tosun'a çarparak ölümüne sebep olan sürücü Nihat Şaki'nin yargılanmasına başlandı.

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Erdal Tosun davası başladı

Oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü Nihat Şaki'nin yargılanmasına başlandı.

Dava, İstanbul 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

İlk duruşmada tutuklu sanık Nihat Şaki hazır bulundu.

“Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapsi istenen sanık kendisini, "Su birikintisi olmasa bu kaza meydana gelmezdi" şeklinde savundu.

Mahkeme heyeti 30 Ocak'ta sanıkla birlikte olay yerinde keşif yapılmasına hükmetti, duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.

Sarıyer'de 29 Kasım 2016'da, Nihat Saki aracıyla, sabah diyalize girmek için evinden çıkan oyuncu Erdal Tosun'a çarparak ölümüne neden olmuştu.  

Etiketler: erdal tosun dava
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