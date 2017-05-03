  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Erciyes-2017 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen Erciyes-2017 tatbikatı, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

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Erciyes-2017 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Erciyes-2017 Tatbikatı"nda, komandolar hava indirme operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları içerisinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bu yeteneğini Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında görev alan 1. Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda yapıldı.

Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 tipi nakliye uçaklarındaki 100 paraşütçü komando, bölgeye indirme yaptı. Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi.

Yer güvenliğini sağladıktan sonra düşman merkezine sızan komandolar, patlayıcı yerleştirdikleri düşman karargah binaları ile çevredeki iki köprüyü infilak ettirdi. Bu sırada, operasyona destek verilmesi için uçaktan paraşütle lastik tekerlekli araç, kumanya, yaşam malzemesi ve mühimmat atıldı.

Helikopterle bölgeye indirilen toplarla düşman bölgesini tahrip eden kuvvetler, operasyonu başarıyla tamamladıktan sonra yine helikopterle operasyon bölgesini terk etti.

TSK envanterine geçen yıl giren Chinook tipi iki helikopter de bu yıl ilk kez tatbikatta kullanıldı.

Tatbikatı 4. Kolordu Komutanı Mehmet Faruk Şengül ve Katar'dan gelen askeri bir heyet de izledi.

Etiketler: Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı, Erciyes-2017, hava indirme operasyonu
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