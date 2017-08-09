Erciş yeni yatırımlarla gelişiyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Erciş Belediyesince, Van Gölü kıyısında turizme kazandırılan halk plajı ile Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adının verildiği etüt merkezinin açılışı yapıldı.

Erciş Belediyesi, görevlendirme yapılmasının ardından kamuoyuna açıkladığı projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Daha önce birçok projenin açılışını gerçekleştiren Erciş Belediyesi, Van Gölü kıyısındaki atıl araziyi halk plajına dönüştürdü. İlçede sınavlara hazırlanan öğrenciler için de etüt merkezi projesini ilçeye kazandıran belediye, iki yatırımı da hizmete açtı.

Vanyolu Caddesi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Etüt Merkezi açılış töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, göreve başladıkları günden bu yana ilçenin daha iyi bir yere gelmesini sağlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yaşar, ülkenin bugüne gelmesinde büyük bedeller ödendiğini vurgulayarak, "En büyük bedellerden birini veren kardeşimin, meslektaşımın adını bugün açacağımız etüt merkezinde yaşatacağız. Kardeşim şehit Kaymakam Muhammed Safitürk. Kayyum görevini aldığımız gün Sayın Başbakanımızın bize şöyle bir talimatı olmuştu. 'Askerlerimiz dağda, polislerimiz şehirlerde silahlı mücadele veriyor. Bizim bu eli kanlı, cani terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelenin bir rengi, bir görev tanımı yoktur. Bugün size verdiğimiz bu görev de en az dağda mücadele veren askerlerimiz, şehirde mücadele veren polislerimiz kadar önemli ve değerli bir mücadeledir.' Kardeşimin adını verdiğimiz bu merkezde ülkesinin geleceği için mücadele edecek nice doktorlar, mühendisler, kaymakamlar yetişecektir." ifadelerini kullandı.

"Van Gölü kıyısında halk plajının açılışı gerçekleştirildi"

Açılış törenine katılan şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk ise "Memleketimiz zaman zaman ağır badirelerle karşılaşıyor. Allah'u Teala bizlere yardım ediyor. 15 Temmuz'u düşünün, onun arkasında FETÖ diye bir yaratık var. Milletimize çok büyük acılar yaşattı. Allah'ın yardımı olmasaydı şimdi biz, başkomutan, Cumhurbaşkanımız, birçok insan yer altında olacaktı. Allah'ın lütfu, yardımı geldi ve bunların üstesinden geldik." dedi.

Etüt merkezinin ardından Van Gölü kıyısında yapımı tamamlanan halk plajının açılışı gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmasında 11 Eylül'den bu yana Erciş halkının yaşamına değer katma peşinde olduklarını söyleyen Belediye Başkan Vekili Yaşar, daha önce ilçe halkının bir tabiat harikası olan Van Gölü'nden yeterince faydalanamadığını vurguladı.

Erciş Belediyesinin hummalı çalışması sonucu yapımı tamamlanan halk plajında, şezlonglar, soyunma ve duş alma kabinleri, engeliler için özel dizayn edilmiş kabinler ile sosyal donatı alanları bulunuyor.