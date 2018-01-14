Erbil ve Bağdat arasındaki mevcut sorunların çözümü öngörülmüyor

Irak merkezi hükümet sözcüsü Sadi Hadisi, Amerika'nın Sesi Radyosu'nun Kürtçe servisine verdiği demeçte, Erbil ve Bağdat arasında çözüm bekleyen meselelere dair açıklamalarda bulundu.

Hadisi, her iki taraf arasındaki siyasi görüşmelerin başlaması için bir takım engellerin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Irak merkezi hükümetinin, şu anda Kürdistan Bölgesi ile üst düzey siyasi görüşmeler içerisine girip, mevcut sorunları çözmeye çalışacağı şeklinde öngörü yok. Ancak kurulan ortak teknik komisyonun işlerinde başarılı olması halinde, uygun bir atmosfer meydana getirilebilir ve o zaman hem hükümet nezdinde hem de üst düzey siyasi heyetler arasında görüşmeler yapılabilir."

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar nasıl başladı?

IKBY'nin Ocak 2014'te Bağdat'tan bağımsız şekilde petrol ihraç etmesiyle başlayan gerilim, Irak merkezi hükümetinin bütçe kesintisiyle tırmandı.

Peşmerge, Erbil-Musul karayolunu kapattı

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, petrol fiyatlarında meydana gelen sert düşüşle zor günler geçiren Erbil yönetimi, 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandumla hem Bağdat hem de komşu ülkelerle mevcut ilişkilerini ciddi tehlikeye attı.

Erbil ile Bağdat arasındaki gerginlik gayrimeşru referandumun ardından Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerden Peşmerge'nin çıkarılmasıyla zirveye ulaştı.

Kaynak: AA