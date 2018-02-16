Erbaş'tan şehit Sergen Pamukçu'nun ailesine hac müjdesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun Hatay'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Afrin şehidi Sergen Pamukçu'nun duygulandıran vasiyeti

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Akasya Mahallesi'ndeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında şehidin babası Fadil ve kardeşi Selahattin Pamukçu'ya başsağlığı dileklerini ileten Erbaş, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından şehit için dua etti.

Şehit Sergen Pamukçu'nun Allah yolunda canını feda ettiğini belirten Erbaş, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve hayırlı ömür dileğinde bulundu.

Erbaş, "Allah'ım vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için içerideki ve dışarıdaki bütün hainlerin kurmuş oldukları her türlü tuzakları, her türlü hile ve desiseleri kendi başlarına çevir. Allah'ım şanlı ordumuzu muzaffer eyle, onlara kudretinle, nusretinle yardım eyle." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erbaş, şehit Pamukçu'nun, anne ve babasının hacca gidebilmesi için bulunduğu vasiyete de işaret ederek şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bize düşen görev, hiçbir şekilde yazılmadan, kuraya da tabi tutmadan biz bu vasiyeti üstleniyoruz. Tabii kendileri arzu ettikleri takdirde biz bu vazifeyi inşallah yapmış olacağız."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Diyanet'in üst düzey yöneticilerinin de taziyede yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA