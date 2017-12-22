Engellilere işaret diliyle cuma hutbesi

Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından işitme engellilerin de Cuma hutbesini anlayabilmesi için hayata geçirilen uygulama, Süleymanpaşa ilçesindeki tarihi Orta Camii'nde gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi işaret dili eğitmeni Tuna Akgün, din görevlisinin okuduğu Cuma hutbesini, engelliler için minberin yanından işaret diliyle aktardı.

Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilk maddesinin, işitme engelli vatandaşlara hutbelerin işaret diliyle anlatılması olduğunu söyledi.

Okur, başlattıkları uygulamayla işitme engelli vatandaşların da hutbeyi anlayabileceğini ifade ederek, "Engelli derneklerine yaptığımız ziyaretler sonucunda bizlerden böyle bir talepleri oldu. Bizim de böyle bir projemiz vardı zaten. Halk Eğitim Merkezi'nden bir işaret dili eğitmeniyle görüştük. Eğitmenimiz her cuma gelip vaazı engelli vatandaşlarımıza anlatacak. Bugün ilk hutbeyi ben okuyacağım, o tercüme edecek." dedi.

Uygulamanın bütün cumalarda devam edeceğini dile getiren Okur, "Camiye gelmekte zorlanan engelli vatandaşlarımız olursa onlara da araç imkanı sağlayacağız. Müftülük olarak engelli vatandaşlarımızın da din hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"İşitme engelli arkadaşlarımızı camimize bekliyoruz"

Hutbeyi işaret diline çeviren eğitmen Tuna Akgün de işitme engelli olmanın ibadete engel olmadığını söyledi.

"Müftülüğümüzün talebi doğrultusunda bundan sonra işitme engelli vatandaşlarımız için cuma hutbesini işaret diliyle tercüme edeceğim. Bundan sonra her cuma bu hizmeti vatandaşlarımıza sunacağız. Hutbeyi dinlemeleri için işitme engelli arkadaşlarımızı camimize bekliyoruz."

Kaynak: AA