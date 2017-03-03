Engelli sporcudan 'yol ücreti' alan notere ceza

Paralimpik tenisçi Büşra Ün'e, gittiği noterde engelli rampası bulunmadığı için bina önünde hizmet verilmesi, bunun için de "yol ücreti" kesilmesi olayı ile ilgili notere ve bina sahibine idari para cezası uygulandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Buca ilçesinde gittiği 16. Noterde engelli rampası olmadığı için bina önünde evrak imzalaması karşılığında yol ücreti talep edildiği haberleri üzerine inceleme başlatıldı.

İzmir Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunun incelemesi sonucu, İzmir 16. Noterinin hizmet verdiği iş yerinin erişilebilirlik açısından eksikleri bulunduğu tespit edildi.

Bina sahibine 3 bin, notere 15 bin lira ceza

Eksikliklere ilişkin 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun hükümlerine göre bina sahibine 3 bin lira, notere de kamu kurumu olması nedeniyle 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, sosyal medyadaki paylaşımında, gittiği noterde engelli rampası bulunmaması nedeniyle noter görevlisinin bina önünde imza atması karşılığı kendisinden 17,74 liralık yol ücreti kesildiğini dile getirmiş, ücret daha sonra iade edilmişti. AA