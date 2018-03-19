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Engelli oğullarına asker gecesi düzenlediler

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Neslihan-Eyüp Elibol çifti, 33 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğulları Ethem Elibol için asker gecesi düzenledi.

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Engelli oğullarına asker gecesi düzenlediler

Oltu'ya bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde oturan Neslihan-Eyüp Elibol çifti, zihinsel ve bedensel engelli oğulları Ethem Elibol için asker eğlencesi yaptı. Eline kına yakılan Elibol için toplanan kalabalık, çalınan müzikler eşliğinde halay çekip, pasta kesti. Akraba ve komşuları, "En büyük asker bizim asker" diyerek, boynunda Türk bayrağı olan Elibol'u havaya attı. Elibol için daha sonra konvoy oluşturulup tur atıldı.

Kendisi için düzenlenen asker gecesinden çok mutlu olan Ethem Elibol, Oltu Anadolu Lisesi'nin hazırladığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103'üncü yıldönümü programında, engelli 14 arkadaşıyla bir günlüğüne asker oldu.

Asker üniforması giyen engellilere Uzman Jandarma Çavuş Zaim Erdin tarafından askerlik yemini ettirildi. Engellilerin aileleri, duygusal anlar yaşadı.

Oğlunu izlerken, gözyaşlarını tutamayan baba Eyüp Elibol, "Engelli çocuğuma önce askere uğurlama gecesi düzenledik. Asker elbisesi giydi. Gururluyum ve çok mutluyum. Oğlumun hayali gerçek oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Oltu, erzurum, engelli, asker
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