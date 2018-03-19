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Buradasınız : » » Engelli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hayali gerçek oldu

Engelli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hayali gerçek oldu

Çanakkale'de doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Barış Aksakal'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışma hayali 18 Mart'ta gerçek oldu.

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Engelli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğanla tanışma hayali gerçek oldu

Mehmet ve Feride Aksakal'ın iki çocuğundan en büyüğü olan, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli 24 yaşındaki Barış Aksakal'ın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmaktı.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü törenleri için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak isteyen Aksakal, babası Mehmet Aksakal'la Çanakkale'ye geldi. Baba Mehmet Aksakal oğlu Barış'ın isteğini, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan'a anlattı. Turan ve Arslan bu talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenlerin ardından, Barış Aksal'la tanıştı ve sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmanın mutluluğunu yaşayan Barış Aksal ayrıca Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda bakanla da tanışma fırsatı buldu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çanakkale, binali yıldırım, barış aksakal
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