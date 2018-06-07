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Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Artvin'deki bazı taşınmazlar, hidroelektrik santralleri (HES) yapımı nedeniyle acele kamulaştırılacak.

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Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazetede

Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçeleri sınırları içerisinde kalacak Bayram Barajı ve HES, Bağlık Barajı ve HES ile Meydancık Regülatörü ve HES tesislerinin yapımı için gerekli sahalarda bulunan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Kamulaştırılacak taşınmazlar, Şavşat'ın Eskikale, Dereiçi, Dutlu ve Üzümlü köyleriyle, Ardanuç'un Bağlıca ve Anaçlı köylerinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: resmi gazete, hidroelektrik santrali, enerji, artvin, Kamulaştırma
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