Enerji verimliliği için trafik yoğunluğuna karşı harekete geçildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kabul edildi.

Plana göre, otomobillerin şehir merkezlerine girişini sınırlayan caydırıcı önlemler alınacak.

Park ücreti şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde pahalı, sakin olduğu yerlerde ucuz olacak.

Yol kenarları ve kaldırımların araçlar tarafından işgalinin önlenmesi ve park sorununun çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecek.

Taksi, otobüs, dolmuş gibi araçların yolcu indirme ve bindirme alanları düzenlenecek.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde çöp kamyonu ve iş makinaları gibi araçların trafiğe çıkışı kısıtlanacak.

Ağır yük vasıtalarının şehir içine sadece belli saatlerde girmesi sağlanacak.

Akıllı park sayaçlarının da devreye gireceği sistemde, toplu taşıma ve ortak araç kullanımı özendirilecek.

Kaynak: TRT Haber