  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Enerji Bakanı Albayrak, Siemens Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Enerji Bakanı Albayrak, Siemens Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Almanya'nın başkenti Berlin’de Siemens Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

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Enerji Bakanı Albayrak, Siemens Eğitim Merkezini ziyaret etti

Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na katılmak üzere Berlin’e giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, temasları kapsamında Siemens şirketini ziyaret etti.

Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser'den şirket ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Albayrak, şirketin eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.

Burada eğitim gören öğrenciler, endüstri 4.0 alanındaki proje ve uygulamalar konusunda sunumlar yaptı.

Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı kapsamında bugün “Yenilenebilirin Enerji Güvenliğine Katkısı” oturumunda Türkiye’nin yenilenebilir enerji stratejisini, hedeflerini ve yatırımcılar için sağladığı avantajları anlatan Bakan Albayrak, dün de Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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