'En uzun içme suyu tünelinin büyük kısmı açıldı'

Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan 31 bin 592 metrelik Gerede Tüneli'nin 26 bin 457 metrelik kısmının açıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdür Murat Acu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Necmettin Tahi·roğlu ve beraberindeki heyet ile Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi Işıklı Regülatörü'nde incelemede bulunduğu ifade edildi.

İncelemenin ardından Çamlıdere şantiyesine geçen heyete ilgililer tarafından sunum yapıldığı belirtilen açıklamada, sunumun ardından projede gelinen seviye hakkında istişare ve değerlendirmede bulunulduğu anlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan toplam 31 bin 592 metre uzunluğundaki Gerede Tüneli'nin 26 bin 457 metrelik kısmının açıldığı kaydedildi.

"Bu proje Ankara'yı çok rahatlatacak"

Açıklamada görüşleri yer alan DSİ Genel Müdürü Acu, DSİ tarafından 81 şehrin içme suyu eylem planının hazırlandığını belirtti.

Acu, Gerede Tüneli ile ilgili olarak, "Tünelinin tamamlanması ile enerji tüketmeden su Çamlıdere Barajı'na iletilecektir. DSİ tarafından ülkemizin bugünlerini değil yarınlarını düşünerek büyük projelere imza atılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkente memba kalitesinde içme suyu sağlamak için "Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi"nin uygulamaya konulduğunu aktaran Acu, şunları kaydetti:

"Gerede Sistemi'nin tamamlanması ile Ankara ilinde yaklaşık 9 milyon nüfusun 2050 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır. Temin edilen su ülkemizin en uzun içme suyu tüneli olacak su iletim tüneli aracılığıyla, Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılacaktır. Gerede Tüneli Türkiye'nin en uzun içme suyu tünelidir. Bu proje Ankara'yı çok rahatlatacak, son derece önemli bir projedir. Ankara büyüdükçe su ihtiyacı artıyor. Bununla alakalı olarak geçmişte projeler yapılmış ancak elektrik enerjisi tüketimi nedeni ile vazgeçilmiştir."

DSİ Genel Müdürü Acu, projenin hayata geçirilmesinde en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.