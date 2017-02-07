En soğuk il belli oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 19 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Kars'ta 18, Iğdır'da 13, Erzurum'da 8, Ağrı'da 7, Tunceli ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Iğdır'da 2, Ağrı'da 3, Ardahan ve Kars'ta 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 80, Erzurum'da 42, Kars'ta 30, Tunceli'de 24, Ardahan'da 20, Iğdır'da 12 santimetre ölçüldü.