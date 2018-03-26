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En fazla üniversiteli işsiz sosyal hizmetlerde

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı yüzde 12,7'yi bulurken, işsizliğin en yüksek görüldüğü alan yüzde 26,4 ile sosyal hizmetler oldu.

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En fazla üniversiteli işsiz sosyal hizmetlerde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017'de işsizlik oranı bir önceki yıla kıyasla değişim göstermeyerek yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerde işsizlik oranı yüzde 5,8 olurken, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerde bu oran yüzde 11,6 olarak belirlendi.

İlkokul mezunlarının işsizlik oranı yüzde 8,1, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların işsizlik oranı yüzde 12,2, genel lise mezunlarının işsizlik oranı yüzde 13,3, meslek lisesi mezunlarının işsizlik oranı yüzde 11,9 olarak tespit edildi.

Geçen yıl itibarıyla 7 milyon 350 bin yüksekokul ve üniversite mezunundan, 930 bini işsiz kaldı, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı yüzde 12,7 oldu.

Sosyal hizmetler, sanat ve bilişim teknolojileri ilk 3'te

Yükseköğrenim mezunların arasında işsizliğin en yüksek görüldüğü alan yüzde 26,4 ile sosyal hizmetler olarak belirlendi. Toplam 70 binlik iş gücüne rağmen 51 bin civarında mezunun istihdam edildiği bu alanda, 18 bini aşkın kişi işsiz kaldı.

İkinci sırada yüzde 20,4 ile sanat alanı yer alırken, 222 bin kişilik iş gücüne rağmen 177 bin kişinin istihdam edildiği bu dalda, işsiz kalanların sayısı 45 bini buldu. Bunu yüzde 19,9 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 19,1 ile gazetecilik ve enformasyon, yüzde 18 ile iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri izledi.

En düşük oranlar güvenlik hizmetlerinde

Öte yandan işsizlik oranı en düşük alan, yüzde 5 ile güvenlik hizmetleri oldu. 129 binlik iş gücünün sağlandığı alanda sadece 7 bin kişi işsiz kaldı.

Mühendislik yüzde 9, sağlık yüzde 9,6 ve eğitim yüzde 9,7 ile işsizlik oranının düşük olduğu diğer alanlar olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: TÜİK, meslek, işsiz
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