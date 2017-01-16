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En düşüklük sıcaklık bu illerde ölçüldü

Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 25 dereceyle Kars, Ağrı ve Ardahan'da ölçüldü.

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En düşüklük sıcaklık bu illerde ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 25 dereceyle Kars, Ağrı ve Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın, değişik yönlerden hafif eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars, Ağrı ve Ardahan'da 25, Erzurum'da 17, Iğdır'da 12, Erzincan'da 11 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan ve Tunceli'de 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Iğdır'da 5, Kars'ta 6, Ağrı ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 47, Erzurum'da 28, Kars'ta 17, Ardahan'da 15, Iğdır'da 8 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde özellikle sabah ve gece beklenen kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ve pusa karşı vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Etiketler: Ardahan, ağrı, Kars, en düşük sıcaklık
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