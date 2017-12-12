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Buradasınız : » » En düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Kars'ta ölçüldü

En düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Soğuk ve yağışlı hava Doğu'da kendini iyiden iyiye gösteriyor.

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En düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Karsta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına girdi, dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Sıcaklığın mevsim normallerinde tahmin edildiği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif esmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 17, Ardahan'da 15, Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 10, Iğdır'da 5 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Ağrı'da 4, ve Kars'ta ise 3 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, Sibirya soğuklarının gelecek günlerde de devam edeceğini söyledi. 

Bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA/İHA

Etiketler: Kars, Hava sıcaklıkları, Doğu Anadolu Bölgesi
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