En düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına girdi, dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Sıcaklığın mevsim normallerinde tahmin edildiği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif esmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 17, Ardahan'da 15, Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 10, Iğdır'da 5 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Ağrı'da 4, ve Kars'ta ise 3 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, Sibirya soğuklarının gelecek günlerde de devam edeceğini söyledi.

Bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA/İHA