En düşük hava sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde ise gece aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyden hafif kuvvette esmesinin beklendiği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 34, Erzurum ve Ardahan'da 26, Kars'ta 29, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 18 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında ölçüldüğü, Iğdır'da 5, Erzincan'da 6, Ağrı'da 19, Kars'ta 14 ve Erzurum'da 15 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 56, Erzurum'da 30, Kars'ta 12, Iğdır'da 10 ve Ardahan'da 20 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu bölgesinin genelinde olduğu gibi Ardahan'da da hakim olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ardahanlı çocuklar eksi 28 derecede okula gidiyor...

Soğuktan kaşları ve kirpiklri bile dondu

Sıfırın altında 28 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muş'ta soğuk hava nedeniyle belediyeye ait bir çok araç, depolarındaki yakıtları donduğu için çalıştırılamadı. Sürücüler, depoların altında ateş yakarak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.

Merkeze bağlı Yongalı köyündeki bazı tek katlı evlerin yanı sıra ahır ve araçların da kar altında kalmasına neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köyde bazı vatandaşlar, küreklerle pencere ve kapılarının önünü temizleyerek dışarı çıktı.

Tunceli'de, günlerdir etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Uzunçayır Barajı buz tuttu.

Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü ilde, soğuk havaların etkisiyle il merkezinde bulunan, Pülümür ve Munzur çayları üzerine kurulu Uzunçayır Barajı, soğuktan dondu.

AA