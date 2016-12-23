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En düşük hava sıcaklığı -28 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

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En düşük hava sıcaklığı -28 dereceyle Ağrıda ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilen bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Ardahan'da 26, Kars'ta 25, Erzurum'da 19, Iğdır'da 18, Erzincan'da 11 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Ağrı ve Kars'ta 8, Iğdır ve Erzincan'da 3, Erzurum'da 8 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 55, Erzurum'da 26, Ardahan'da 20, Kars'ta 10 ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 2 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, sürücülerin bölgedeki olası sis, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmasını istedi. AA

Etiketler: doğu anadolu, Hava sıcaklıkları, ağrı
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