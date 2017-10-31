En cömert ülke Türkiye

Suriye'deki savaştan kaçan mültecilere 2011'den bu yana sonuna kadar açık. 3 milyonu aşkın Suriyeli Türkiye'de barınıyor. 21 Mülteci kampı ile Türkiye dünyaya örnek oluyor.
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Habur Sınır Kapısı'nda devir teslim
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