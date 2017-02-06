En çok yeşillendirilen ikinci şehir: Adana

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2016 yılında Adana'da ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını, kentin ağaçlandırma çalışmaları bakımından ülkede ikinci sırada olduğunu bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle 2008-2012 yılları arasında uygulanan "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma çalışmalarına sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildiği vurgulandı.

Adana'da 203 milyon fidanın toprakla buluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, 2003-2016 yılları arasında 1 milyon 506 bin 880 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği, 2016'da da 13 milyon 764 bin fidan dikildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana'nın ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2016 yılında Adana, dikilen fidan sayısı bakımından ülkede ikinci sırada. Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl içinde bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 462 bin 850 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz." AA