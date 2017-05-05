En çok ölümlü trafik kazalarının yaşandığı iller...

Bu yılın ilk üç ayında meydana gelen 88 bin 335 trafik kazasında, 587 kişi öldü, 54 bin 998 kişi yaralandı.

2017'nin ilk çeyreğinde 70 bin 926'sı yerleşim yerlerinde, 17 bin 409'u yerleşim yerlerinin dışında olmak üzere 88 bin 335 trafik kazası meydana geldi.

Kazaların 489'u ölümle, 33 bin 221'i yaralanmayla ve 54 bin 625'i maddi hasarla sonuçlandı.

Kazalarda, 587 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 54 bin 998 kişi yaralandı.

"Yandan çarpma" ilk sırada

Kazaların meydana gelme şekilleri arasında, 9 bin 821 olayla "yandan çarpma" ilk sırada yer aldı. Bunu 6 bin 445 ile "yayaya çarpma" ve 4 bin 702 ile "yoldan çıkma" kazası takip etti.

Kazaların 16 bin 232'si tek araç tarafından yapılırken, 15 bin 318'ine iki, 2 bin 160'ına ikiden fazla araç karıştı.

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurları arasında, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" (15 bin 91), "Kavşak geçiş önceliğine uymamak" (4 bin 469), "Arkadan çarpmak" (2 bin 630) gibi hatalar öne çıktı.

Otomobil, kamyonet ve motosiklet, trafik kazalarına en çok karışan araç türleri arasında yer aldı.

En çok ölümlü kaza İstanbul'da

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazasının en çok yaşandığı il, 3 bin 315 kazada 50 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul oldu.

İkinci sıradaki Ankara'da ise can kaybı ya da yaralanmanın olduğu 2 bin 431 trafik kazasında 22 kişi öldü.

Trafik kazalarında en çok kaza ve ölümün yaşandığı diğer iller ise sırasıyla İzmir, Antalya ve Bursa oldu.