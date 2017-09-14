Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Artvin'de "çift eğrilikli ince kemer baraj" tipinde inşası süren 270 metre yüksekliğindeki Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) tamamlandığında kendi sınıfında dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı unvanını kazanacak.

Baraj, 540 megavat kurulu gücü, yılda bir milyar 827 milyon kilovat saat enerji üretimiyle ülke ekonomisine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak ve kendisini 7 yılda amorti edecek.

Yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlanan barajda bugüne kadar 350 bin metreküplük beton dökümü yapıldı.

"En çılgın nehre yeni gerdanlık"

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Yusufeli Barajı'nın, üzerine inşa edildiği Çoruh Nehri'nin daha önce boşa aktığını belirtti.

Çoruh'ta Muratlı, Borçka ile Deriner Barajı ve HES'i inşa ederek vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Eroğlu, "Şimdi ise Türkiye'nin en çılgın akan bu nehrine yeni bir gerdanlık daha takıyoruz. Yusufeli Barajı ve HES projesi tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyada ise kendi kategorisinde 270 metre yüksekliği ile Çin'de yer alan Xiowan (292 metre) ve Gürcistan'da yer alan Inguri (272 metre) barajlarından sonra en yüksek 3'üncü barajı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Yapının büyüklüğünü anlatabilmek için bazı kıyaslamalar yapılması gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Baraj gövdesinde kullanılacak toplam beton miktarı 4 milyon metreküpü bulacak. Kullanılacak bu beton ile 2 bin 500 adet 5 katlı ve her katta 150 metrekareden oluşan 4 daireli bina yapılabilir. Bu da 50 bin adet 150 metrekarelik konuta denk geliyor. Yusufeli Barajı'nda, bütün üniteler dahil edildiğinde ise yaklaşık olarak toplam 5 milyon metreküp beton kullanılacak."