  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Emrah Serbes'in neden olduğu kazada anne Nilgün Özçelik de öldü

Emrah Serbes'in neden olduğu kazada anne Nilgün Özçelik de öldü

İzmir'de yazar Emrah Serbes'in karıştığı ve sonrasında tutuklandığı kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Emrah Serbesin neden olduğu kazada anne Nilgün Özçelik de öldü

Yazar Emrah Serbes'in karıştığı kaza İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de meydana gelmişti.

Serbes'in kullandığı araç, Torbalı kavşağı yakınlarında önünde seyreden araca arkadan çarpmıştı.

Kazada baba Ayhan Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde yaşamını yitirmiş, anne Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 11 gündür tedavi gören Nilgün Özçelik, hayatını kaybetti.

Yaşanan olayda otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı.

Kazadan bir hafta sonra sürücünün kendisi olduğunu itiraf ederek teslim olan Emrah Serbes tutuklanmış, Doğru ise tahliye edilmişti.

Etiketler: trafik Kazası, nilgün özçelik, izmir, emrah serbes, behzat ç
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