Emrah Serbes'in karıştığı kazaya ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Emrah Serbes hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul eden İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla "İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de meydana gelen ve aynı aileden 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili" yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

İzmir'de 8 Mart'ta başlayacak duruşma öncesinde hazırlanan raporda, Serbes'in asli ve tam kusurlu bulunduğu, çarptığı aracın sürücüsü Ayhan Özçelik'in ise kusursuz olduğu vurgulandı.

Raporda, kazanın havanın yağışlı, günün de henüz aydınlanmadığı bir saatte olduğu, otoyolda kazaya sebebiyet verecek bir kusur bulunmadığı ifade edildi.

Kaza sonrası Emrah Serbes'in aracı yanındaki Kenan Doğru'nun kullandığını beyan etmesi nedeniyle alkol muayenesinin yapılamadığının anımsatıldığı raporda, kazaya müdahale eden acil servis görevlilerinin Serbes'ten alkol kokusu aldıklarına dair beyanları olduğu, 34 NT 5005 plakalı araçta alkol kutusu bulunduğu, bu kutuda Serbes'in DNA izlerinin tespit edildiği belirtildi.

Kazanın oluş şeklinin ayrıntılı şekilde anlatıldığı raporda, Serbes'in "120 kilometre hız sınırı olan otoyolda havanın yağışlı, zeminin ıslak olmasını göz önüne alarak yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı olayın vahametini önlemek için seyir hızını düşürmesi, önünde seyreden aracı gördüğünde selektör yapıp, sol sinyalini yakarak sol şeride geçip güvenli şekilde seyrine devam etmesi gerektiği" aktarıldı.

Serbes'in yola gereken dikkat ve özeni göstermeyerek kurallara riayet etmediğinin vurgulandığı raporda, "Araç savrulmaları ve beyanlardan anlaşılacağı üzere aşırı hızla ve tedbirsiz davranıldığı" ifadelerine yer verildi.

Raporun sonuç bölümünde "sürücü Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu bulunduğu, kazada hayatını kaybeden önünde seyreden aracın sürücüsü Ayhan Özçelik'in ise kusursuz olduğu" tespiti yer aldı.



Kaynak: AA