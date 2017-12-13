Emrah Serbes'e istenen ceza belli oldu

İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sundu.

İzmir-Aydın otobanında 22 Eylül'deki kazaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeyi inceleyen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğur tarafından hazırlanan ve İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, Serbes hakında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de TCK'nın 270. maddesi gereğince "suç üstlenmek"ten 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

AA