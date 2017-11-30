Emrah Serbes için istenen ceza belli oldu

İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in karıştığı kazaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan fezlekede Serbes'in 22,5 yıl hapsi isteniyor.

Savcılık, Emrah Serbes'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan cezalandırılması talebiyle fezleke hazırladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan fezlekenin incelemesinin ardından fezleke iddianameye dönüşecek ve Serbes hakkında dava açılacak.

Emrah Serbes'in suçu ağır ceza kapsamında olduğu ve Torbalı'da ağır ceza mahkemesi olmadığı için, iddianameyi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlayacak.

Fezlekede, Serbes için 22,5 yıl, olayın hemen ardından aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de 'suç üstlenmek' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

22 Eylül'de İzmir-Aydın Otoyolu'nda Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik'in kullandığı otomobile arkadan çarpmış, Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

TRT Haber