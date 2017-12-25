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Buradasınız : » » Emniyet'ten yılbaşı tedbirleri: Güvenlik önlemleri üst seviyede

Emniyet'ten yılbaşı tedbirleri: Güvenlik önlemleri üst seviyede

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla alınacak tedbirleri açıkladı.

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Emniyetten yılbaşı tedbirleri: Güvenlik önlemleri üst seviyede

Yılbaşı yaklaştı, binlerce kişinin dışarıda olacağı gecede güvenlik önlemleri de üst seviyede uygulanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, yılbaşında alınacak tedbirlere ilişkin açıklama geldi.

Açıklamaya göre yılın son gününde, kalabalığın yoğun olacağı eğlence yerleri, alışveriş merkezleri, kent meydanları, gibi yerlerde suç olaylarına karşı yaya ve motorlu devriyeler arttırılacak.

Herhangi bir terör olayı tehlikesine karşın şüpheli araç, şahıs, çanta ihbarları üzerinde yapılan denetim ve kontroller sıklaştırılacak.

Yılbaşı tatili nedeniyle yolcu sayısının artacağı hava limanları ve garlarda da devriye ekipleri takviye edilecek.

Yılbaşı kutlamalarında sıklıkla kullanılan havai fişek gibi maddelerin kurallara uygun kullanılmasına ve denetlenmesine hassasiyet gösterilecek.

İhbar, şikayet ve istek telefonları önceden basın organları aracılığıyla duyurulacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: emniyet, yılbaşı tedbirleri
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