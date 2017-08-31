  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Emniyet'ten Vatan Şaşmaz olayına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünce Şaşmaz'ın öldürülmesi ve Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlaması üzerine başmüfettiş görevlendirildi.

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Emniyetten Vatan Şaşmaz olayına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intihar etmesi olayının sosyal medyaya yansıyan ilk görüntülerini araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bir otel odasında Şaşmaz ve Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." denildi.

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, vatan şaşmaz
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