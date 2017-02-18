  • 18 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Emniyetten ülke genelinde operasyon: Bin 873 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonlarda bin 873 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetten ülke genelinde operasyon: Bin 873 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonlarda bin 873 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması için sabah erken saatlerde ülke genelinde operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen ve gün boyu süren operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 873 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı olan 8 kişi de bulunuyor.

Zanlılardan emniyet müdürlüklerindeki işlemleri tamamlananların adliyelere sevk edilmeye başlandığı öğrenildi.

Etiketler: ülke genelinde operasyon, fetö soruşturması, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı
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