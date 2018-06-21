Emniyetten "Piramit Satış Sistemi" dolandırıcılığı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sanal Para" adı altındaki sistemlerin, küresel çapta "Ponzi" ya da "Piramit Satış Sistemi Dolandırıcılığı" yöntemine benzer faaliyetlerle Türkiye'de olabileceği uyarısında bulunarak vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Bu sistemlerin, sadece internet üzerinden tamamen sanal ortamda yürütülen, kaynağının neresi olduğu, nasıl üretildiği, üreticisi, kimin kontrol ettiği, kullanıcısı, kıymetlendirmesini kimin yaptığı, garantörü ve sonu belli olmayan, tamamen sanal ortamda gelişen, yüksek kazanç vadederek katılımı teşvik eden, çoğunlukla yurt dışı kaynaklı olan ve herhangi bir yasal temsilciliği ve dayanağı bulunmayan yapılar olduğu vurgulandı.

Açıklamada vatandaşların, sanal para birimi ürettiğini, madenciliğini ve ticaretini yaptığını, ayrıca bunu dijital olarak internet üzerinden oynanan oyunlarda kullandığını iddia eden bu sistemlere karşı dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA