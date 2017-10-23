Emniyetten okul çevrelerine sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), yurt genelinde okul çevrelerinde denetim başlatıldı.

Denetimlere 12 bin 55 personel katılıyor.

Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda "çocukların korunmasına yönelik uygulama"nın beşincisi, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yapılıyor.

Ekipler, okul çevrelerindeki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan dükkanlar, İddaa ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları denetliyor.

Ayrıca, okul servis araçları ve şoförler de ilgili yönetmelik kapsamında inceleniyor.

Kaynak: AA