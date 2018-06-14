Emniyet'ten "Huzur Arife" denetimi

Vatandaşların, Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edip alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla başlatılan denetimde, 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 polis görev yaptı.

Deniz ve hava araçları da katıldı

1209 uygulama noktasında yapılan denetime, deniz araçları ve helikopterler de destek verdi.

Ayrıca Türkiye genelinde 40 dedektör köpek görev yaptı.

Beşiktaş'ta tek tek kimlik kontrolü yapıldı

Denetim noktalarından biri de Beşiktaş'taki vapur iskelesiydi.

Ekipler hem vapurdan inenlerin kimliklerini kontrol etti hem de araçları tek tek durdurarak arama yaptı.

Kaynak: DHA