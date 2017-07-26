  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Emniyetten 81 ilde 'Onlar artık aranmıyor-5' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 6 bin 425 personelin katılımıyla "Onlar artık aranmıyor-5" operasyonu düzenlendi.

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Emniyetten 81 ilde Onlar artık aranmıyor-5 operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 6 bin 425 personelin katılımıyla "Onlar artık aranmıyor-5" operasyonu düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il emniyet müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı.

Beşincisi gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 925 ekip ile 6 bin 425 personel görev aldı, 4 bin 20 ikamette arama gerçekleştirildi.

Operasyonda bin 471 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 19'unun cinayet, 238'nin hırsızlık, 56'sının yağmalama, 46'sının dolandırıcılık, 41'inin uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4'ünün de terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunuyor.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bin 471 kişi arasında 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 6 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 36 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 92 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 262 kişi, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 739 kişi ile yakalama emri olan 336 kişi yer alıyor.

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, Onlar artık aranmıyor-5 operasyonu
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