Emniyetten 2 bin 637 noktada "Turizm uygulaması"

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2 bin 637 noktada, 12 bin 245 emniyet personeli ile 6 bin 459 jandarma personelinin katılımıyla "turizm uygulaması" gerçekleştiriyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "turizm uygulaması" ile özellikle turizm bölgelerinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu, güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve tatillerini yapabilmeleri amaçlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca bugün başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması için denize kıyısı olan kentlerde tur tekneleri, marina ve limanlar, otobüs terminalleri, hava limanları, yoğun cadde, sokak, bulvar, AVM'lerle umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinde "turizm uygulaması" gerçekleştiriliyor.

Uygulama, hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin içinde bulunduğu ekiplerle 2 bin 637 noktada yapılıyor.

Uygulamaya 12 bin 245'i emniyet, 6 bin 459'u jandarma toplam 18 bin 704 personel, 8 bin 647 kara aracı, 7 deniz aracı, 9 hava aracı ile 8 bin 663 ekip ve 65 dedektör köpeği katılıyor.

Kaynak: AA