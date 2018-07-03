  • 03 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.456
  • BIST 96698.86
    ALTIN 188.568
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Emniyet'te terfiler belli oldu

Emniyet'te terfiler belli oldu

Emniyet Teşkilatı'nda bin 534 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Emniyette terfiler belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nun terfilerini uygun gördüğü ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personeli belirlendi.

Buna göre, 352 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 287 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 162 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 105 personel emniyet amirliğine, 105 personel başkomiserliğe ve 347 personel komiserliğe terfi ettirildi.

Ayrıca daha önce terfi ettirilenlerle birlikte 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesindeki 176 personel de İçişleri Bakanlık makamının onayıyla 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: teşkilat, terfi, emniyet müdürü, emniyet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER