Emniyette reddettiği hatları savcılıkta kabul etti

"Rgb55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"a bir telefonundan 163 bin 121, diğer telefonundan da 33 bin 497 kez giriş yaptığı iddia edilen Ragibe Öner hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu iddianame hazırlandı.

İddianamede, 13 Ekim 2017'de gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyonda Öner'in adresinde bulunamadığı, bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin 15 Mart'ta düzenlediği operasyonda "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen firari Ragibe ve eşi Ahmet Öner'in örgütün hücre evinde yakalandıkları anlatılan iddianamede, Öner çiftinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları kaydedildi.

Evde Ahmet Öner'in fotoğrafının yapıştırıldığı, İnan Ç. adına düzenlenen sürücü belgesi ile başkası adına düzenlenmiş kira sözleşmesi ve bazı evrak bulunduğu ifade edilen iddianamede, Ragibe Öner'in emniyetteki ifadesinin bir kısmına da yer verildi.

İfadesinde emniyette etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten Öner, eğitim dönemi boyunca FETÖ/PDY'ye ait hiçbir ev ve yurtta kalmadığını öne sürerek, örgüt mensubu olmadığını iddia etti.

Sosyal medya hesaplarını ve yapılan paylaşımları kabul etmeyen Öner, örgütsel programlardan da bilgisinin bulunmadığını savundu.

ByLock abone bilgisi bulunan iki hattın kendisine ait olmadığını ileri süren Öner, içeriklerde geçen konu ve isimleri de tanımadığını iddia etti.

Öner, beyanları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Savcılıkta ifadesini değiştirdi

Cumhuriyet savcılığında ise emniyetteki ifadesini değiştirmek istediğini belirten Öner, GSM numaralarını kendisinin kullandığını ancak ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

İddianamede, Öner'in örgüt mensupları arasında yapılan evlendirmelerde görev aldığı, yönlendirmede bulunduğu, evlendirmeyle ilgili oluşturulan katalog listesini operasyonlar sonrası talimat vererek imha ettirdiği anlatıldı.

Ragibe Öner'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanması istenilen iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA