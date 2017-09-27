  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Emniyette koordinasyon toplantısı düzenlendi

Emniyet Genel Müdürü Altınok, bu ayın son koordinasyon toplantısında, terör örgütlerinin olası faaliyetlerine karşı her türlü tedbirin alınması talimatını verdi.

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Emniyette koordinasyon toplantısı düzenlendi

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, terör örgütlerinin olası faaliyetlerine karşı her türlü tedbirin alınması talimatını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, eylül ayı 4'üncü koordinasyon toplantısı, Emniyet Genel Müdürü Altınok başkanlığında ve genel müdür yardımcıları ile daire başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Terör örgütlerinin olası faaliyetlerine karşı her türlü tedbirin alınması gerektiğini vurgulayan Altınok, merkez teşkilatınca yürütülmekte olan projeler ve çalışmalarda gelinen aşamalar hakkında brifing aldı.

Güncel konuların da ele alındığı toplantının sonunda Selami Altınok, mesai arkadaşlarına çalışmalarında gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.

Etiketler: Emniyette koordinasyon toplantısı, Emniyet Genel Müdürü Altınok
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