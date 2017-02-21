Emniyetin 'gazi' binası yıkılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında teröristlerin saldırısında ağır hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki iki bina yıkılacak. İhale sürecini tamamlayan firmanın, hafta içerisinde çalışmalarına başlaması bekleniyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında FETÖ mensuplarınca hedef alınan ve bombalanma sonucu ağır hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğünün içerisinde İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürlüklerinin bulunduğu 10 katlı binası ile hemen arkasında bulunan eski Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü binası ve yemekhanenin yıkımı için çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması öngörülüyor.

Yeni hizmet binasının çalışmaları kısa sürede başlayacak

Gerçekleştirilen ihale sonrası yıkım işini üstelenen firmanın incelemelerini sürdürdüğü, etrafı paravanla çevrilen bina içerisindeki demirbaşların söküleceği, gelecek ay ise önce eski TEM Şube Müdürlüğü binası olmak üzere her iki binanın yıkılacağı öğrenildi.

Binaların yıkılmasının ardından, yeni hizmet binasının temelinin atılması için gerekli çalışmaların ise kısa sürede başlayacağı belirtildi.

51 yıldır hizmet veriyor

Darbe girişimi sırasında ağır hasar alan Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki 10 katlı bina, 51 yıldır hizmet veriyor. 1956 yılında inşaatına başlanan ve başlangıçta hastane olarak planlanan bina, 1965 yılında tamamlanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü hizmet binası olarak faaliyete geçti.

Söz konusu binanın arka tarafından bulunan TEM Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan iki katlı bina ise geçmiş yıllarda polis evi olarak kullanıldı.