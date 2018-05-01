Emniyet ve Jandarma'dan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı personelinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanabilmesi için dün ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

36 bin polis, 22 bin jandarma katıldı

Bu yıl 3. gerçekleştirilen uygulamaya, 36 bin 180'i emniyet, 22 bin 157'si jandarma olmak üzere toplam 58 bin 337 personel katıldı.

Denetlemelerde, 10 bin 380 kara, 6 deniz, 2 hava aracı ile 221 dedektör köpek kullanıldı. Ekiplerce 3 bin 11 uygulama noktasında mobil tablet cihazlar üzerinden sorgulama yapıldı.

Uygulama, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, sokak, parklar, okul çevreleri, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara, suçluların barınabileceği umuma açık yerler ile metruk binalardaki kişilerin yakalanmasına yönelik üç aşamalı olarak gerçekleştirildi.

486 bin kişi, 116 bin araç sorgulandı

Ekipler, uygulama kapsamında 486 bin 329 kişi ve 116 bin 259 araç sorgulandı ve incelendi.

Kontrollerde, 8'i adam öldürme, 4'ü yağma, 35'i yaralama, 16'sı hırsızlık, 7'si dolandırıcılık, biri çocuğun cinsel istismarı, 17'si uyuşturucu madde ticareti yapmak, 3'ü silahlı terör örgütüne üye olmak, 4'ü kaçakçılık ve bin 7'si diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 102 aranan kişi yakalandı.

Ayrıca çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 83 kişinin gözaltına alındığı uygulamada, 52 aranan araç, 544 adet trafikten men edilmesi gereken araç tespit edildi.

1 milyon cezai işlem uygulandı

Denetimlerde adli-idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 91 bin 294 lira cezai işlem uygulandı.

Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 16 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 78 adet mermi, 14 kesici ve delici alet, 32 gram eroin, 202 gram esrar, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve bin 10 paket kaçak sigara elde edildi.

1 Mayıs'ın güvenli ortamda kutlanması amaçlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Hamdemir de yapılan uygulamalara eşlik etti.

Uygulamaya 81 il emniyet müdürlüğünden ilgili birimlerin katıldı.

Üç aşamalı yapılan uygulamada vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, sokak, park, okul, okul çevreleri, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde, suçluların barınabileceği umuma açık yerlerde ve metruk binalarda denetlemeler yapıldı.

Kaynak: AA