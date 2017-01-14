  • 14 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » Emniyet Teşkilatının yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

Emniyet Teşkilatının yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

"Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yer aldı

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Emniyet Teşkilatının yönetmelik değişikliği Resmi Gazetede

"Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, 31 Temmuz 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan, emniyet teşkilatında görev yapacak kadrolu ve sözleşmeli personele ilişkin düzenlemelere yer verilen Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri içeriyor.

Yönetmeliğin kesin başarı listesine ilişkin değerlendirmeleri kapsayan 12. maddesinde yer alan, kadro sayısı kadar adayın dışında yedek aday belirlenemeyeceği hükmü değiştirilerek asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenebilmesine imkan tanındı.

Eski yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikle yerleştirme sonuçları, sözlü ve/veya uygulamalı sınavın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurumun internet sitesinde ilan edilme süresi, sınavın bitiminden itibaren 10 iş günü olarak değiştirildi. Önceki yönetmelikte bu süre 3 iş günü olarak belirlenmişti. Ayrıca 3 fıkradan oluşan aynı maddeye ilave edilen 4. fıkrayla süresinde başvurmayan veya istenilen belgeleri ibraz etmeyen adayların yerine yedek adayların sırasıyla çağrılacağı hükmü getirildi.

Emniyet teşkilatı personeliyle ilgili eski yönetmeliğe "Geçiş Hükmü" başlığıyla geçici bir madde eklendi. Söz konusu geçici maddede, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve kesin başarı listesi yayınlanmayan sınavlarda da bu yönetmelik hükümleri uygulanır." ifadesine yer verildi. AA

Etiketler: Emniyet Teşkilatı, resmi gazete
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER