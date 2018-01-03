Görünmeyen "dövme" polisliğe engel olmayacak

Emniyet teşkilatı bünyesinde aranacak sağlık şartlarını, sağlık kurulu raporu alınmasını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsayan "Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğe göre yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarılırken 4, 5 ve 6. derece kellik ile ilaç kullanımı gerektirmeyen tiroit fonksiyon bozuklukları da polis olmak için engel taşımayacak.

Kendiliğinden düşürülen (cerrahi müdahale olmaksızın) böbrek taşları ve tek başına rahim yokluğu polis olmaya engel teşkil etmeyecek.

Omurga eğriliği 0 ila 10 derece olanlar polis olabilecek, basit yumurtalık ve böbrek kistleri polisliğe engel olmayacak.

Görme sınırı esnetildi

Eksi 1 olan görme sınırı eksi 2 olarak esnetildi. Kulak, burun ve boğazda işitme seviyesi 25 desibelden 20 desibele indirildi. Kalp delikleri başarılı şekilde kapatılmış kişiler sağlık açısından sağlam kabul edilecek.

Taşıyıcı bile olsa hepatit B virüsü taşıyanlar, artık öğrenci olarak kabul edilmeyecek

Adaylardan giriş raporunda istenilen testler arasına ultrasonografi, ekokardiyografi, solunum ve odiometri gibi fonksiyon tespit yöntemleri de eklendi.

Polis okulundayken hastalanan veya yaralananlar, okuldan atılmayıp sivil memur olarak mezun edilerek bu kadrolara atanacak.

D ve E sağlık dilimlerinde bulunan personelin ilişiği kesilecek

Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere aldırılan raporlar doğrultusunda A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, "öğrenciliğe devam eder", D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise "öğrenciliğe devam edemez" kararı verilecek.

Faal olmayan görevlerde çalıştırılacak

Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici alınıp muhafaza edilecek, kişiler faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılacak.

Bekçi, pilot ve işçilerin durumu

Yönetmelikte, bekçi, pilot ve işçilerin emniyet teşkilatında görevlendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar da tanımlandı.

Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarında Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmaları şartı aranacak.

Pilotların güncel mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmaları yeterli olacak. Maluliyet gerektirecek sakatlık veya yaralanmalara maruz kalan pilotlar, kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere tabi olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu yeni yönetmelikle 4 Ağustos 2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.



Kaynak: AA