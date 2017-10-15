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Emniyet şeridinde duran araça midibüs çarptı

TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Emniyet şeridinde duran araça midibüs çarptı

TEM Otoyolu Ankara istikameti Kurtköy mevkisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrımında, Orhan Doğan idaresindeki 34 UP 5237 plakalı midibüs, emniyet şeridinde duran Onur Atacık yönetimindeki 34 ACP 212 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ticari araçta sıkışan Mukaddes Atacık, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar Mukaddes, Emine ve Anıl Atacık, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Etiketler: TEM otoyolu, kurtköy, yavuz sultan selim köprüsü, trafik Kazası, hafif ticari araç
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